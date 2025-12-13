СМИ опубликовали фото последствий шторма на Юге России

Штормовой ветер бушует в нескольких регионах в Центральной и Южной части России. Последствия разгула стихии публикует Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, в Белгороде и Воронеже из-за поваленных от сильного ветра деревьев пострадали десятки машин, а в Волгограде снесло торговую палатку на местном рынке. В Ставропольском крае в Железноводске порыв ветра повалил сцену, установленную на Курортном озере.

В Крыму, как сообщает SHOT, с якоря сорвало малый буксир-ледокол "Капитан Мошкин" и учебный корабль "Днестр". По предварительным данным, корабли дрейфуют в сторону юго-востока в Азовском море.

До этого стало известно, что в Пензенской области более 60 тыс. человек остались без света из-за непогоды. Сильный шквалистый ветер и мокрый снег стали причиной обрыва линий электропередач. Кроме того, в районе 271-го километра автодороги "Тамбов — Пенза" из-за неблагоприятных погодных условий столкнулись более двух десятков машин.