Тренера по гандболу команды "Динамо" Георгия Заикина жестоко избили во время дорожного конфликта в Астрахани, сообщает Telegram-канал 112.

"Возвращаясь вечером с тренировки по улице Бакинской, он стал жертвой агрессивного поведения водителя синего BMW. Тот начал опасно обгонять и подрезать, в результате чего машина тренера вылетела на обочину и получила повреждения", - сообщает канал.

Лихач начал оскорблять Заикина, а когда тот попытался уехать, погнался за ним. На светофоре водитель BMW с пассажирами подбежал к автомобилю и стал угрожать Георгию. После того как тренер вышел из машины, нападавший набросился на него. Тренер потерял сознание.

До этого в Санкт-Петербурге девушка разбила стекло легкового автомобиля ногой.

На опубликованных в сети кадрах видно, как петербурженка запрыгивает на автомобиль и босой ногой разбивает стекло машины, после чего наносит удары рукой. Инцидент произошел на Петергофском шоссе. При этом, когда девушка разбивала стекло, в автомобиле находилась семья с ребенком. Водитель автомобиля смог удержать петербурженку до приезда сотрудников правоохранительных органов и медиков.