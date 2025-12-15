Обнародовано, что делала семья Усольцевых за часы до загадочного исчезновения

© Московский Комсомолец

Стали известны новые подробности о последних часах перед исчезновением семьи Усольцевых в Красноярском крае. Незадолго до пропажи супругов и их дочери видели сразу несколько человек.

По имеющейся информации, 28 сентября около 17:00 Усольцевы находились на обзорной площадке. Это подтвердила местная жительница, учитель школы Ярослава Баранова. По ее словам, Сергей нес дочь Арину на плечах, супруги гуляли, девочка каталась на качелях. Ирина снимала происходящее на телефон, много смеялась и выглядела спокойной. Она попросила сделать общее фото, в кадр попала и собака корги с перламутровым ошейником.

Очевидец отметила, что в какой-то момент ребенок подошел к краю обрыва, но после замечания матери сразу отошел. Все трое были одеты легко — в штаны и футболки. Было заметно, что они мерзнут. Именно на этой площадке был зафиксирован последний сигнал их телефона.

Ранее Усольцевых видели и другие люди. Туристка из Абакана встретила семью на турбазе утром того же дня, около 10:00. С ними общался и гид. Усольцевы интересовались, как пройти к Камню желаний, расположенному по дороге к скале Мальвинка.

Последними свидетелями перед исчезновением стали супруги Корчагины. Усольцевы припарковали автомобиль рядом с их домом. По словам очевидцев, Ирина переоделась в машине, сменив спортивный костюм и жилет на футболку и шорты.

Легкая одежда указывает на то, что семья не планировала длительный поход. После этого Усольцевых больше никто не видел.

Поиски начались спустя несколько дней после пропажи в районе поселка Кутурчин. Семья направлялась к скальному массиву Буратинка. Следствие рассматривает версию несчастного случая как основную, однако не исключает и криминальный след.

Среди возможных версий — падение в яму, шурф или одну из пещер, которых в этом районе немало. Часть подземных объектов была обследована. Поисковые работы осложняли сложный рельеф, каменистая местность, резкое ухудшение погоды и выпавший снег.

По оценкам специалистов, обнаружить Усольцевых смогут не раньше весны, после схода снега. Шансы найти их живыми минимальны. При этом обсуждается и альтернативная версия — инсценировка исчезновения с последующим отъездом за границу. Сын семьи Даниил продолжает верить, что родители и сестра живы.

Ранее в Следственном комитете допускали, что семья могла стать жертвой преступления.

