Во Владивостоке мигрант-таксист избил пассажира битой

Во Владивостоке 18-летний мигрант, работающий таксистом, избил пассажира битой во время конфликта в автомобиле. Пострадавший был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

© Московский Комсомолец

Об этом пишет TG-канал "Владивосток".

Инцидент произошел в районе Океанского проспекта, где 31-летний мужчина обратился в полицию, сообщив о том, что его другу были нанесены удары битой. Позже в медицинское учреждение поступила информация о доставлении пострадавшего с серьезными травмами.

По данным полиции, конфликт между молодыми людьми и водителем такси возник в ходе поездки. В результате ссоры таксист достал биту и нанес телесные повреждения 31-летнему мужчине, который был госпитализирован в реанимационное отделение.

После совершения преступления водитель попытался скрыться. Однако полицейские быстро установили его личность и задержали в Кемеровской области, после чего доставили во Владивосток. В отделе полиции подозреваемый признал свою вину.

Возбуждено уголовное дело, согласно которому водителю грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый помещен под стражу в СИЗО.