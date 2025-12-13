Молодой человек на красных "Жигулях" проехал по территории "Мемориала Славы" в городе Зима Иркутской области, сообщает Telegram-канал МВД по региону.

"Молодой человек, не имея водительского удостоверения, воспользовался найденными ключами от автомобиля своего отца и решил прокатить своих друзей. Компания на "Жигулях" приехала в Парк Победы, после чего горе-водитель заехал на территорию "Мемориала Славы", где и был запечатлен на камеру видеонаблюдения", - сообщили в ведомстве.

Судя по кадрам, водитель устроил дрифт на площадке перед монументом. Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого Telegram-канал "Осторожно, Москва" сообщил, что в столице водитель BMW золотистого цвета устроил дрифт на мосту, закрытом для движения автомобилей.

"На улице Мосфильмовской дрифтер ровно в полночь устроил заезд на еще не открытом мосту. Жители со дня на день ждали открытия, но водитель на BMW решил стать первым", — отмечается в сообщении.

Водитель дрифтовал на протяжении нескольких часов после полуночи. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что автомобиль в заносе ездит кругами на проезжей части дороги, слышен громкий рев мотора.