На свадьбе в результате взрыва гранаты погибли три десятка человек

На юге Сирии праздничное событие обернулось масштабной трагедией. В провинции Дераа в результате нападения на свадебное торжество погибли 33 человека, сообщает РЕН ТВ.

По информации местных СМИ, неизвестные злоумышленники бросили две ручные гранаты в место проведения свадьбы. Взрывы привели к многочисленным жертвам и разрушениям.

Помимо погибших, известно о 19 пострадавших, среди которых есть несовершеннолетние. Большинство людей получили травмы лёгкой и средней степени тяжести. Однако состояние одного из раненых оказалось крайне серьёзным. Ему пришлось ампутировать ногу.

Власти Сирии оперативно отреагировали на инцидент. Силы внутренней безопасности заявили, что выявили виновных в совершении этого преступления.

Также сообщается об усилении мер безопасности, направленных на защиту гражданского населения. Расследование причин и обстоятельств нападения продолжается.

