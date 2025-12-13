Во Владивостоке студентка отдала мошенникам 37 миллионов рублей

В столице Приморского края следователем отдела полиции расследуется мошенничество в особо крупном размере. Жительница Владивостока лишилась 37 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД региона.

В дежурную часть полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 21-летняя студентка одного из вузов. Девушка сообщила, что в период с конца ноября по 11 декабря 2025 года ей поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и банка.

Преступники действовали по классической схеме. Под предлогом предотвращения несанкционированных списаний звонившие убедили девушку перевести часть сбережений на "безопасный счет". Мошенники прислали реквизиты.

Еще часть денег студентка передала курьеру.

Потерпевшая выполнила все указания преступников и потеряла 37 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".