В Саратове два человека погибли из-за атаки БПЛА
Два человека погибли при атаке беспилотников в Саратове.
Об этом заявил глава Саратовской области Роман Бусаргин.
«В результате атаки БПЛА пострадали несколько квартир в жилом доме... Два человека погибли», - написал губернатор в Telegram-канале.
Кроме того, при атаке в детском саду и поликлинике выбило несколько стеклопакетов. Детей и пациентов не было в учреждениях.
В российском регионе после объявленной угрозы атаки БПЛА погиб человек
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 13 декабря над Саратовской областью уничтожили 28 дронов ВСУ.