Россиян предупредили о наказании за сруб елки

Незаконная вырубка ели может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность.

Как пояснил юрист Александр Хаминский в беседе с РИА Новости, если причинённый ущерб признан незначительным, нарушителю грозит административный штраф: для граждан — от 3 до 4 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.

Однако если вырубка совершена с применением техники (механизмов, автомобилей, самоходных машин) или в лесопарковом зелёном поясе, штрафы увеличиваются: для граждан — до 5 тысяч рублей с конфискацией дерева, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

Причинение значительного ущерба, например, уничтожение дерева редкой породы, может привести к уголовной ответственности — штрафу до 500 тысяч рублей или лишению свободы на срок до двух лет.

