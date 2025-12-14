Землетрясение произошло недалеко от Севастополя

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло ночью в Черном море у побережья Севастополя. Об этом сообщает Единая геофизическая служба РАН.

Подземные толчки зафиксировали в 00:38. Эпицентр располагался в море, очаг залегал на глубине 10 километров.

Некоторые жители города ощутили колебания. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Это уже второе сейсмическое событие в районе за последние дни. Два дня назад здесь же было зарегистрировано землетрясение силой в 4 балла, за которым последовало около 20 афтершоков.