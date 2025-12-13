Россиянка пострадала при атаке БПЛА ВСУ

В селе Бирюч при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, БПЛА атаковал жилой дом.

«Женщину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями головы бригада скорой доставила в Валуйскую ЦРБ», — написал глава российского региона.

Ранее сообщалось, что 12 декабря в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени средства противовоздушной обороны сбили 47 украинских БПЛА. Семь из них ликвидировали в Белгородской области.