В Черном море произошло землетрясение — толчки были зафиксированы в 24 километрах от Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По словам Развожаева, магнитуда толчка достигла показателя в 3.1. Губернатор уточнил, что город никак не пострадал от землетрясения. Он также добавил, что подобная сейсмичность попадает в рамки нормы.

«Уважаемые севастопольцы! Вижу ваши сообщения с вопросами о землетрясении. По оперативным данным Крымской сейсмической сети, сегодня в Чёрном море вечером произошло землетрясение магнитудой 3,1. Расстояние до Севастополя составило 24 км. Землетрясение имеет один афтершок», — рассказал Развожаев.

