Компания мужчин напала на студентов-иностранцев в Москве

На востоке Москвы несколько мужчин спровоцировали конфликт со студентами-иностранцами и напали на них. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 9 декабря на Волжском бульваре. По предварительным данным, компания мужчин, увидев иностранных студентов, стали к ним приставать. Между компаниями завязалась ссора, которая переросла в драку - мужчины напали на учащихся.

Все происходящее нападавшие снимали на видео, которое позже опубликовали в сети. По информации источника, правоохранительные органы задержали хулиганов и доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.