Мужчина не выжил во время пожара в частном доме в красноярском селе

В Красноярском крае во время пожара в частном доме не выжил мужчина. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в одноэтажном жилом доме, расположенном в поселке Маганск. Местные жители в какой-то момент заметили пламя в одноэтажном частном доме и вызвали на место сотрудников экстренных служб.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали огонь на площади в 120 квадратных метров. При разборке конструкций дома после случившегося там обнаружили мужчину - он не выжил.

Предварительно, причиной возгорания могло стать короткое замыкание отопительного электрического котла. На месте происшествия работали 12 человек сотрудников экстренных служб и три единицы техники МЧС.