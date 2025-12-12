Московский таксист помог поймать пособницу мошенников

Водитель такси в Москве помог поймать пособницу телефонных мошенников. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, девушка приехала к 84-летней жертве телефонных мошенников, чтобы забрать ее сбережения. Пенсионерку получилось обмануть через схему со «следователем и безопасным счетом». После звонка она пошла в отделение банка и сняла со своего счета 2,5 миллиона рублей. При этом, работникам банка пенсионерка сообщила, что деньги нужны на свадьбу внука.

Эти деньги она отнесла сообщнице мошенников, которая ждала жертву у подъезда. К счастью, за ситуацией наблюдал таксист, который привез девушку на место встречи и ожидал ее поблизости.

«Когда она снова села в машину, он прямо спросил: "Что находится в пакете?". Однако соучастница мошенников постаралась ввести его в заблуждение и сказала, что бабушка передала ей сувениры. Мужчина не поверил и остановил автомобиль возле сотрудников Госавтоинспекции на улице Сущевский вал. Полицейские среагировали мгновенно и задержали злоумышленницу», — рассказала Волк.

В итоге девушку задержали. По факту происшествия было заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники в России изменили тактику.