Российского туриста избили в Таиланде два жителя Великобритании, сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, россиянин отдыхал в одном из баров Пхукета. Согласно рассказу путешественника, он обратил внимание двум британским гражданам на их недостойное поведение по отношению к молодым женщинам.

В ответ иностранные гости начали предъявлять претензии уже ему, обвиняя в том, что это он вел себя вызывающе. Спор разгорелся, и молодые люди вышли на улицу, чтобы разрешить конфликт и установить, кто же действительно прав в данной ситуации.

После этого британцы вдвоем напали на российского туриста: сначала они нанесли удар по голове, а затем, когда россиянин упал на землю, начали его избивать. На помощь туристу прибежали местные тайцы из бара.

Ранее 33-летняя туристка упала с балкона отеля через несколько часов после заселения. Инцидент произошел на Пхукете, Таиланд, бездыханную путешественницу обнаружили на парковке.