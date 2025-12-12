У бывшего главы района Кубани нашли 99 объектов недвижимости
Прокуратура нашла у бывшего главы Крымского района Кубани Сергея Леся 99 объектов недвижимости. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно сообщению прокуратуры, Лесь приобрел на неподтвержденные доходы 99 объектов недвижимости. Объекты оформлялись как на самого Леся, так и на его доверенных лиц. При этом, ранее Генпрокуратура подавала иск об изъятии у него имущества в доход России.
«В ходе проверки установлено, что Лесь приобрел 99 объектов недвижимого имущества, общей площадью более 149 тыс. кв. м, а также 13 транспортных средств на доходы, законность поступления которых он не смог подтвердить. Имущество было оформлено на бывшего чиновника и доверенных лиц. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, а также свыше 87 миллионов рублей – эквивалента стоимости ранее отчужденного имущества, которое также было приобретено на незаконные доходы», — сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что суд удовлетворил запрос ведомства.
Ранее Сергея Леся оставили под стражей.