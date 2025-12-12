Россиянин попытался сжечь свою мать и малолетнего сына

Суд в Тверской области отправил под арест мужчину, который хотел поджечь свою мать и малолетнего сына. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 11 декабря в городе Нелидово. Между 33-летним жителем и его матерью произошел конфликт. Мужчина, в порыве ярости облил женщину, сына и окружающую обстановку горючим.

После он попытался поджечь их с помощью зажигалки, однако та оказалась неисправна. Злоумышленник не смог совершить задуманное.

Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура, уточнили в публикации.

5 декабря мужчина также напал на свою мать в квартире на Бутырском Валу в столице. Он хотел расправиться с ней, но сделать это не удалось. В итоге он убил мужа своей матери.