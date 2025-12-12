13 детей отравились хлором в Якутии

В Якутии 13 детей отравились парами хлора, пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации СМИ, инцидент произошел в городе Нерюнгри. Детям оказали всю необходимую помощь.

— Детали произошедшего уточняются, — говорится в материале.

Другой случай произошел в сентябре текущего года. Семь детей отравились хлором в одном из отелей Анапы — четверо из них находились в тяжелом состоянии. Во время отдыха дети купались в бассейне, который сильно пах аммиаком. Спустя время у них появились признаки сильного отравления: слабость, рвота и сильный кашель. Некоторые даже потеряли сознание. Администраторы отеля не вызвали скорую помощь. В больницу детей доставили лишь спустя некоторое время.