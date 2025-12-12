Россиянин пытался сжечь мать и своего ребенка

В Тверской области мужчина арестован по подозрению в покушении на убийство собственной матери и малолетнего сына. Уголовное дело расследуется Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, инцидент произошёл 11 декабря в городе Нелидово. Подозреваемый, высказывая угрозы убийством в адрес 64-летней матери и своего 9-летнего ребёнка, облил их и предметы домашнего обихода бензином. После этого он попытался поджечь легковоспламеняющуюся жидкость с помощью зажигалки. Но преступный умысел не был реализован по независящим от злоумышленника обстоятельствам — зажигалка оказалась неисправной, и воспламенения не произошло.

Суд удовлетворил ходатайство следователей и избрал в отношении фигуранта строгую меру пресечения — заключение под стражу. Ему инкриминируется покушение на убийство двух лиц, одно из которых является малолетним, совершённое общеопасным способом.

В настоящее время следствие продолжает работу по сбору и закреплению доказательной базы для последующего направления уголовного дела в суд.