На Украине зафиксировали землетрясение

На западе Украины зафиксировали землетрясение магнитудой 2,9
На западе Украины произошло землетрясение, сообщили в главном центре специального контроля страны.
Эпицентр сейсмособытия зафиксирован в Чертковском районе Тернопольской области. Очаг залегал на глубине около трех километров.
Магнитуда составила 2,9, что, по оценкам специалистов, относится к категории "ощутимых".
Предыдущее землетрясение произошло в Закарпатской области на юго-западе страны 8 декабря. Магнитуда составила 1,8, очаг залегал на глубине восьми километров.