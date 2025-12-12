На Украине зафиксировали землетрясение

На западе Украины произошло землетрясение, сообщили в главном центре специального контроля страны.

Эпицентр сейсмособытия зафиксирован в Чертковском районе Тернопольской области. Очаг залегал на глубине около трех километров.

Магнитуда составила 2,9, что, по оценкам специалистов, относится к категории "ощутимых".

Предыдущее землетрясение произошло в Закарпатской области на юго-западе страны 8 декабря. Магнитуда составила 1,8, очаг залегал на глубине восьми километров.