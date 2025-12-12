«Живая кукла» Мария Магдалина умерла при загадочных обстоятельствах

В Таиланде при загадочных обстоятельствах умерла 33-летняя блогерша Мария Магдалина, которая была известна как «живая кукла» из-за пристрастия к пластическим операциям. Об этом сообщает Daily Mail.

© соцсети

Тело женщины было найдено под окнами многоэтажного дома. По версии следствия, она упала с балкона девятого этажа высотного жилого дома. В местной полиции подтвердили личность блогерши.

Согласно информации СМИ, незадолго до смерти Магдалина опубликовала в своих социальных сетях заключительную сцену из культового фильма «Шоу Трумана» вместе со своей детской фотографией. В этой сцене персонаж Джима Керри прощается с публикой, которая наблюдала за его жизнью по телевидению: «Если я вас не увижу, добрый день, добрый вечер и спокойной ночи».

Кроме того, Магдалина также поменяла свой псевдоним в одном из своих аккаунтов в социальных сетях на «MaryMagdaleneDied». По мнению авторов издания, эти действия могут указывать на то, что Магдалина покончила жизнь самоубийством.