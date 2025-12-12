Блогер Мария Магдалина умерла при странных обстоятельствах в 33 года

Мария Магдалина, настоящее имя который Дениз Ивонн Джарвис Гонгору, прославилась в Сети после того, как переделала свое тело. Хирурги создали блогерше невероятных размеров бюст и ягодицы. За это ее прозвали "живой надувной куклой".

© соцсети

Магдалина имела большее миллиона подписчиков в социальных сетях, людям нравилось наблюдать за тем, как она меняет себя. Дениз уверяла, что свою первую операцию по увеличению груди сделала в 21 год в Мексике у врача-стоматолога. Якобы после этого ей пришлось все переделывать, и так она "пристрастилась" к пластической хирургии.

Погибла блогерша в Таиланде при весьма странных обстоятельствах. Тело девушки нашли возле отеля, где она жила последние несколько месяцев. Следователи не могут пока точно сказать, что произошло, рассматривается несколько версий, в том числе убийство.

При этом поклонники Марии Магдалины не исключают, что Дениз могла свести счеты с жизнью. В одном из последних постов девушка будто прощается со своей аудиторией. Она опубликовала заключительную сцену из фильма "Шоу Трумана" 1998 года. В ней персонаж Джима Кэрри произносит: "А если я вас не увижу, добрый день, добрый вечер и спокойной ночи".