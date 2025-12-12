Описана ситуация на месте падения боеприпаса в столице российского региона

В районе падения боеприпаса в Белгороде продолжают работать взрывотехники, а также дежурят сотрудники городских управ. Так ситуацию на месте чрезвычайного происшествия (ЧП) описал в Telegram мэр столицы Белгородской области Валентин Демидов.

По словам Демидова, жители района, в котором упал снаряд, по-прежнему находятся в пунктах временного размещения. Рядом с местом происшествия остаются представители экстренных служб, которые не дают жителям вернуться в дома — некоторые белгородцы только возвращаются с работы и еще не знают о ЧП.

«Люди переживают, это понятно, но лучше подождать. Все вернутся домой, как только мы будем уверены в том, что это безопасно», — написал в блоге глава столицы региона.

О падении боеприпаса в Белгороде сообщалось днем 12 декабря. Чей был снаряд, не уточняется. Также в 2024 году в Белгороде падала авиабомба ФАБ-500. Тогда в Минобороны России объясняли произошедшее нештатным сходом боеприпаса.