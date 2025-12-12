Сын Усольцевой вышел на связь и рассказал о поисках пропавшей семьи

Данил Баталов, сын Ирины Усольцевой, в разговоре с aif.ru сообщил о текущей ситуации в районе поисков семьи, которая бесследно исчезла два с половиной месяца назад в тайге Красноярского края.

© Соцсети

Согласно официальной информации, супруги Сергей (64 года) и Ирина (48 лет) Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной перестали выходить на связь 28 сентября. В этот день они отправились на прогулку в природный массив Кутурчинское Белогорье, их маршрут предполагал движение к горе Буратинка. После этого семья не вернулась и ее местонахождение остается неизвестным.

В процессе работы следователями анализировался ряд возможных причин исчезновения. Спектр версий был широк: от гипотетического столкновения с хищниками до предположения о добровольном и тайном отбытии семьи за пределы России. В настоящее время официальная позиция следствия склоняется к тому, что произошел трагический случай.

Активная фаза поисков, организованная с привлечением волонтерских отрядов, стартовала в первых числах октября. Однако уже 12-го числа ее проведение стало невозможным по причине сложных погодных условий, что вынудило временно прекратить работы.

Данил Баталов уточнил, что усилия по обнаружению семьи не прекращаются. Спасатели продолжают деятельность на месте, преодолевая возникающие трудности.