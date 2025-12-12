Бывшего мэра Копайгородского будут судить в Москве из-за его связей в Сочи

Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его жену Янину Копайгородскую и ее помощника Александра Пасунько будут судить в Москве. Такое решение приняли из-за того, что экс-чиновник может оказывать давление на следствие из-за его связей в Краснодарском крае. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщил «Коммерсантъ».

© Вечерняя Москва

— Верховный суд РФ изменил территориальную подсудность уголовного дела экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины. Генпрокуратура сослалась на то, что Алексей Копайгородский, длительное время занимавший высокопоставленные должности в Краснодарском крае, сохранил связи в региональных органах власти, правоохранительных и судебных структурах, — говорится в материале.

По данным надзорного ведомства, связи Копайгородского в региональных органах власти, правоохранительных и судебных структурах могли повлиять на беспристрастность суда в Сочи. Поэтому дело передано в Мещанский районный суд Москвы.

Экс-чиновнику инкриминируется растрата и получение взятки в 248 миллионов рублей от представителей коммерческих фирм. Его также обвиняют в легализации имущества на 26 миллионов рублей. Жене Копайгородского следователи инкриминируют пособничество в преступлениях мужа, а ее помощнику — подкуп свидетеля и принуждение к отказу от показаний.

Копайгородского задержали в зоне проведения боевых действий на Украине в конце сентября 2024-го. Силовики также поймали его жену. Ее отправили в СИЗО. Недавно стало известно о том, что она объявила голодовку. Подробности дела экс-мэра Сочи — в материале «Вечерней Москвы».