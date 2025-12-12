Суд отказал «томскому маньяку» в досрочном освобождении

Суд Нижнего Тагила отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) Валентину Березницкому, осуждённому за многочисленные изнасилования женщин. Ходатайство осуждённого было рассмотрено с участием надзорного прокурора. Об этом информирует прокуратура Свердловской области.

Березницкий, получивший в СМИ прозвище «томский маньяк», в период с 2004 по 2016 год совершил в городе Стрежевой ряд тяжких преступлений, включая изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении женщин.

В феврале 2024 года Стрежевской городской суд Томской области признал его виновным и назначил наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. На момент рассмотрения ходатайства об УДО остаток срока составлял более 4,5 лет.

Прокурор и администрация исправительного учреждения выступили против освобождения. Они указали, что осуждённый имеет дисциплинарное взыскание, не получал поощрений, пассивно участвует в воспитательных мероприятиях и не достиг целей исправления.

Суд согласился с доводами прокурора о том, что УДО противоречило бы целям восстановления справедливости и предотвращения новых преступлений. В удовлетворении ходатайства было отказано, Березницкий продолжит отбывать назначенный срок в колонии.