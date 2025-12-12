Арестован еще один сотрудник пыточного рехаба «Антонов PRO»

Видновский городской суд арестовал еще одного сотрудника пыточного рехаба Максима Антонова «Антонов PRO» Михаила Ливака. Мужчина ранее сам лечился в центре, а затем стал его «фиктивным» гендиректором. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Ливаку М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 23 суток, до 03.02.26 года, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Следователи инкриминировали мужчине похищение человека группой лиц по предварительному сговору. Ливак лечился в рехабе Антонова, вышел оттуда, начал работать волонтером, а затем стал «на бумаге» руководителем центра.

Самого основателя организации также заключили под стражу до 3 февраля. В СИЗО, помимо Антонова, находятся трое сотрудников рехаба. Предприниматель свою вину не признал.

Антонова задержали в Подмосковье, а затем предъявили обвинение в незаконном лишении свободы постояльцев. Мужчина был в сговоре с сотрудниками и знал об издевательствах над людьми. Постояльцев не кормили, не давали свободно ходить по рехабу и били. Что известно об ужасах, которые творились в центре — в материале «Вечерней Москвы».