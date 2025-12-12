На Украине произошло мощное землетрясение

В Тернопольской области, расположенной на западе Украины, зарегистрированы подземные толчки магнитудой 2,9. Главный центр специального контроля страны сообщил о данном сейсмическом событии.

Эпицентр колебаний земной коры находился в Чертковском районе. Интенсивность сотрясений оценена в 2,9 по шкале Рихтера, что говорит об ощутимых толчках. Очаг залегал на глубине трёх километров. До этого, 8 декабря, сейсмическая активность была замечена в Закарпатской области Украины. Тогда магнитуда составила 1,8, а глубина очага – восемь километров.

В тот же день в Японии случилось мощное землетрясение магнитудой 6,7, что создало риск возникновения цунами. Информация о жертвах и повреждениях отсутствует.