Убивший собаку в Новой Москве мужчина объяснил мотив преступления

Сергей Пай, похитивший в Новой Москве собаку породы бордер-колли по кличке Сима, убил животное, чтобы якобы вылечить свою семью от непонятной болезни. Его жена и дочь сильно кашляли на протяжении нескольких месяцев и никак не выздоравливали. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.

© Вечерняя Москва

— Задержанный за убийство Симы признался, что хотел кормить жену и дочь собачим жиром, а мясо продать в корейские рестораны. Члены его семьи пару месяцев сильно кашляли, и никакие средства якобы не помогали. Собачий жир хотел добавлять в молоко, — говорится в публикации.

Животное пропало в Остафьеве 7 ноября. Владелец собаки работал в гараже, когда пса украл Пай. Спустя несколько дней животное нашли мертвым. Полицейские нашли подозреваемого. Мужчина частично признал свою вину. Теперь Паю грозит до пяти лет колонии.

Несколько лет назад мужчину и его жену уже задерживали за похищение собак и продажу мяса животных в корейские рестораны. Тогда вину в преступлении признала только супруга Пая. Что известно о похищении и убийстве собаки Симы — в материале «Вечерней Москвы».