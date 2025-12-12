Муж расчленил королеву красоты и пропустил через блендер

Одна из самых красивых женщин Швейцарии стала жертвой собственного мужа. Изуродованные останки финалистки конкурса «Мисс Швейцария — 2007» Кристины Йоксимович нашли в ее собственном доме в феврале 2024 года. И хотя подозрение сразу пало на супруга модели, полицейским потребовалось более полутора лет, чтобы предъявить ему обвинения. Об этом сообщает Lenta.ru.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что Томас неоднократно применял против девушки насилие. Во время одной из ссор он расправился с Кристиной и расчленил ее тело с помощью лобзика, садовых ножниц и ножа. Чтобы скрыть следы преступления, некоторые части тела мужчина перемолол в блендере, а затем растворил в химикатах. Полностью избавиться от трупа жены супруг не успел.

Во время расследования Томас утверждал, что Йоксимович первая напала на него с ножом, и он действовал исключительно в целях самозащиты. Позже судмедэкспертиза опровергла его показания.