Вынесен приговор по уголовному делу в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Фигуранты признаны виновными в нарушении российского законодательства, связанного с незаконным преследованием российских граждан — ч.2 ст.299, ч.2 ст.301, ч.1 ст.30 ч.2 ст.360 УК. Обвиняемые объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

«Доказательства… признаны достаточными для вынесения приговора по уголовному делу в отношении прокурора и судей МУС: Хан Карим Асад Ахмад и судьи МУС Томоко Аканэ, Росарио Сальваторе Айтала, Серхио Херардо Угальде Годинес, Хайкель Бен Махфуд, а также председатель МУС Петр Юзеф Хофманьский, его заместители Карранса Лус дель Кармен Ибаньес, Бертрам Шмитт, Рене Аделаида Софи Алапини-Гансу», — уточнили в СКР.

Им заочно назначение наказание в виде лишения свободы на сроки от 3,5 до 15 лет.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев заявил о возможной причастности Агентства США по международному развитию (USAID) к тестированию фармакологических препаратов на населении Украины.