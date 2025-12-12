Похититель собак в Новой Москве мог убить животное ради лечения дочери

Сергей Пай, похитивший в Новой Москве собаку по кличке Сима, мог убить животное якобы для того, чтобы вылечить свою дочь. Предположительно, мясо собаки должно было положительно сказаться на иммунитете дочери Пая. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

© Вечерняя Москва

— Вину он признал. Пай защищает свою семью, якобы он их запугал и они не могли ничего поделать, а собаку он зарезал якобы для дочери, чтобы лечить ее, так как она болеет, — передает Telegram-канал «112» слова источника.

Мужчина украл собаку 7 ноября. Инцидент произошел около гаражей в Остафьеве. Хозяин пса работал и не заметил, как Сергей Пай похитил собаку. Он обратился в полицию. К поискам животного также подключили волонтеров.

Впоследствии Симу нашли мертвой. Подозреваемого задержали, он частично признал вину. Зачем мужчина убил собаку — в материале «Вечерней Москвы».