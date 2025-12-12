Трое подростков устроили стрельбу в центре города

Полиция Центрального района Санкт-Петербурга задержала троих молодых людей, подозреваемых в нападении на прохожего. Инцидент произошёл рано утром 11 декабря на Пушкинской улице, где неизвестные обстреляли 38-летнего мужчину из сигнального пистолета, а затем избили его.

В 4:32 в полицию поступил вызов о звуках выстрелов. Прибывшие наряды установили, что конфликт между компанией подростков и жителем Кировского района закончился несколькими выстрелами в его сторону из светошумового оружия и последующей дракой, после чего нападавшие скрылись.

Позднее больница уведомила правоохранительные органы, что пострадавший обратился за медицинской помощью. У него были диагностированы ушибы, после оказания помощи его отпустили.

В тот же день, около 17:30, полицейские в ходе оперативных мероприятий задержали троих подозреваемых у дома на Пушкинской улице. Все задержанные - 17-летние подростки. У одного из них был изъят сигнальный пистолет.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Все трое задержаны в установленном порядке. Расследование продолжается.