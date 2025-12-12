«Схема Долиной наоборот»: пенсионерку развели на жилье арендаторы

В Подмосковье пожилую женщину вместе с ее питомцами — кошкой и собакой — выгнали из квартиры, которая принадлежала ей по праву собственности. На протяжении 23 лет в ее жилье проживали арендаторы, которые в итоге обманули пенсионерку и лишили ее дома, сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, в Люберцах произошло мошенничество, которое вызвало шок у местных жителей. По словам обитателей микрорайона Птицефабрика, 72-летняя пенсионерка Галина Егоровна с 2002 года проживала в своей квартире вместе с семейной парой. Они жили дружно, и в 2017 году Галина Егоровна даже прописала их у себя.

Проблемы начались в 2022 году, когда квартирант Георгий попросил пенсионерку оформить на себя кредит для него, утверждая, что ему отказывают в получении займа. После оформления кредита Георгий заявил, что не сможет его выплатить, и предложил занять деньги у своего знакомого.

Пенсионерку привезли в деловой центр «Москва-Сити», где на ее имя оформили новый заем под залог ее квартиры. Знакомый Георгия погасил кредит и тут же подал на пенсионерку в суд за невыполнение обязательств по займу. Не дожидаясь решения суда, Галину Егоровну выписали из квартиры, которая была продана на торгах. Позже квартира была выставлена на продажу в интернете за 5,2 миллиона рублей. Пенсионерка не знает, кто стал ее новым владельцем.

Ситуация оставалась неизменной в течение трех лет. Однако несколько дней назад неизвестные лица вывезли все вещи пенсионерки и ее питомцев на улицу. Управляющая компания также предупредила, что если вещи не будут убраны со двора до 18 декабря, их вывезут на свалку.

Сейчас соседи активно помогают Галине Егоровне, которую они характеризуют исключительно положительно, называя ее доброй женщиной и «божьим одуванчиком». Кошку и собаку приютили отзывчивые люди, а саму пенсионерку временно разместила у себя одна из знакомых.