Бывшего главного архитектора Сочи отправили в колонию

В Сочи суд вынес приговор в отношении бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства муниципалитета и его соучастника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Главный архитектор обвинялся в получении взятки в особо крупном размере. В отношении его сообщника было возбуждено дело по статьям "Посредничество во взяточничестве", "Мошенничество в особо крупном размере" и "Покушение на мошенничество".

Как ранее писала "РГ", осенью 2020 года гендиректор строительной организации сообщил 51-летнему сообщнику главного архитектора о намерении построить апартаментный комплекс на находящемся у него в пользовании земельном участке в Адлерском районе.

Подсудимый предложил собеседнику за взятку, которая предназначалась директору департамента архитектуры и градостроительства, ускорить оформление и выдачу разрешительных документов, необходимых для строительства. В случае отказа мужчине обещали создать условия, при которых строительство станет невозможным.

"Директор департамента получил от застройщика при посредничестве своего знакомого деньги в размере более 23 миллионов рублей, являющиеся частью от общей суммы взятки в размере 65 миллионов рублей, за выдачу разрешения на строительство апартаментного комплекса", - уточнили в пресс-службе.

Также следствием доказано, что посредник главного архитектора в 2018- 2020 годах под предлогом покупки квартиры, под видом передачи взятки должностным лицам администрации Сочи и правоохранительных органов, путем обмана похитил денежные средства жителей на общую сумму более 20 миллионов рублей.

В пресс-службе уточнили, что еще более 66 миллионов рублей подсудимый не смог похитить по независящим от него обстоятельствам.

В суде сочинский чиновник свою вину не признал, а его сообщник признал частично.

По решению суда бывший главный архитектор отправится в колонию строгого режима на 10 лет и выплатит штраф в размере однократной суммы взятки - 65 миллионов рублей. Его подельник осужден на 15 лет лишения свободы со штрафом в размере 65 миллионов рублей.

На имущество осужденных наложен арест. Ранее "РГ" сообщала, что общая стоимость арестованного имущества составляет более 22,9 миллиона рублей.