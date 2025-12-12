ФСБ пресекла деятельность 169 подпольных оружейников

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии в октябре и ноябре провели совместные рейды на подпольных оружейников, задержано 169 человек, причастных к незаконному обороту оружия, прекращена работа 44 подпольных мастерских по его переделке.

© Российская Газета

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, операция проводилась в 53 субъектах РФ по адресам проживания нелегальных оружейников, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Донецкой и Луганской народных республиках, республиках Алтай, Башкортостан, Ингушетия, Крым, Марий Эл, Якутия, Северная Осетия-Алания и Хакасия.

В ЦОС рассказали, что по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия, из незаконного оборота изъято 378 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

Всего у подпольщиков конфисковали 9 пулеметов, 81 автомат, 27 пистолетов-пулеметов, 88 пистолетов и револьверов, 173 винтовки, карабина и ружья, а также 32 гранатомета, 94 противотанковых, противопехотных и минометных мин.