В ходе рейда мигранты прыгали из окон и пытались скрыться в лесу

В деревне Мистолово Всеволожского района Ленинградской области полиция провела масштабную проверку на двух стройплощадках. Сотрудники правоохранительных органов со служебными собаками прибыли для контроля соблюдения миграционного законодательства. Об этом пишет издание 78 | НОВОСТИ.

© Московский Комсомолец

При виде проверяющих несколько иностранных рабочих сорвались с мест и попытались скрыться, убежав в ближайший лес. Однако побег не увенчался успехом. Всех беглецов удалось быстро задержать.

Ещё более отчаянный способ выбрал другой мигрант. Чтобы избежать проверки документов, он спрыгнул со второго этажа строящегося здания. Этот рискованный план также провалился, и мужчина был задержан.

Всего в ходе рейда полицейские проверили документы примерно у сотни иностранцев, у всех сняли отпечатки пальцев. В результате 20 человек, нарушивших миграционное законодательство, были доставлены в отдел для дальнейшего оформления. Большинству из них грозит административное выдворение за пределы России.

Отдельное внимание вызвали те рабочие, у которых документы формально были в порядке. Мигранты, имеющие действующие патенты, продемонстрировали серьезные проблемы со знанием русского языка. Как оказалось, они не понимали даже базовых фраз. Как им удалось сдать обязательный языковой экзамен, теперь предстоит выяснить компетентным органам.