Известный музыкант-преподаватель погиб в Москве

Известный музыкант и педагог Альберт Комаров трагически погиб в четверг днем в Москве. Его нашли мертвым возле дома на проспекте Андропова.

Как стало известно «МК», 55-летнего преподавателя детской музыкальной школы обнаружили в 17.20 прохожие рядом с домом, где Комаров проживал. Мужчина был уже мертв, он получил сильные травмы. Причина смерти устанавливается, рассматривается версия несчастного случая.

Альберт Комаров — художественный руководитель ансамбля «Ретро», автор альбома «Песочные часы», преподаватель школы искусств имени Юрия Розума. Также он был автором ряда документальных фильмов, членом Союза кинематографистов РФ.