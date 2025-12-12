Мошенники атаковали поклонниц Валерия Меладзе

В преддверии декабрьских концертов Валерия Меладзе российские поклонницы певца массово сталкиваются с мошенничеством при покупке билетов. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, злоумышленники начинают проявлять активность в онлайн-чатах за две недели до выступлений, когда официальные билеты становятся дефицитом.

Несмотря на это, интерес поклонниц к концертам остается высоким. Аферисты предлагают VIP-места по якобы привлекательным ценам (хотя на самом деле они дороже на 2–4 тысячи рублей), утверждая, что покупали билеты для себя, но не смогут посетить концерт. После оплаты они отправляют QR-код на электронную почту.

На входе система контроля не реагирует. Охранники разводят руками, говоря, что билеты поддельные. К этому моменту мошенник уже удалил переписку и исчез. Схема проверенная, но мошенники все равно находят своих жертв.

СМИ: Валерий Меладзе зарабатывает миллионы на концертах в Молдавии

За последние дни пострадали десятки поклонниц, особенно в Казахстане и Узбекистане, где злоумышленники активно распространяют информацию, говорится в публикации.