Известную бизнес-тренера Елену Блиновскую, осуждённую за уклонение от уплаты налогов, направили в 10-й отряд исправительной колонии №1 во Владимирской области. По информации Telegram-канала «База», этот отряд считается среди заключённых привилегированным.

Блиновскю приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд установил, что она незаконно дробила свой бизнес, создавая множество юридических лиц и ИП для вывода доходов от популярных онлайн-марафонов.

Основной причиной распределения именно в этот отряд, как сообщает источник, являются облегченные условия труда для содержащихся там женщин. Этот статус делает отряд желанным для многих заключенных.

Суд в Москве взыскал в конкурсную массу Блиновской более 15 млн рублей

Данная информация пока не получила официального подтверждения от Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Ведомство обычно не комментирует внутреннее распределение осужденных по отрядам.