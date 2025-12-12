Казахстанские правоохранительные органы обезвредили группу, принуждавшую девушек отдавать детей за деньги, уже задержаны несколько фигурантов, сообщили в МВД страны.

Обвиняемые использовали уязвимое положение молодых девушек, подкупая их денежным вознаграждением, чтобы те передавали новорожденных третьим лицам, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Организаторы тщательно подбирали жертв среди молодых матерей, оказавшихся в тяжелых жизненных ситуациях.

Задержаны все фигуранты преступной группы. В их отношении возбуждено более 20 уголовных дел. По словам представителей ведомства, подозреваемым может грозить наказание вплоть до 18 лет лишения свободы с последующей конфискацией имущества. Ведется следствие, проверяются дополнительные эпизоды противоправной деятельности данной группы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что некоторые украинские деятели при поддержке европейцев построили бизнес по торговле детьми.