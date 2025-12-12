Вскрылись злоупотребления спиртным фигурантки дела Долиной

Одна из фигуранток дела певицы Ларисы Долиной — Маргарита Быстрова — могла передать свою банковскую карточку мошенникам в состоянии алкогольного опьянения. Об этом она заявила в суде, передает ТАСС.

Во время допроса Быстрова рассказала, что не помнит, чтобы оформляла банковскую карту и кому-то ее передавала, но допускает, что это могло произойти в опьянении.

В августе 2024 года певица Лариса Долина стала жертвой аферистов и лишилась квартиры. По их наводке она продала жилье и отдала все деньги. После того, как суд встал на ее сторону и оставил покупательницу Полину Лурье без жилья и денег, Долину стали массово осуждать и высмеивать в соцсетях.

Ранее сообщалось, что осужденная по делу Долиной курьер Анжела Цырульникова отказалась выступать в суде.