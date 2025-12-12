Новая несостыковка в деле Усольцевых — семья ушла не туда, где ее искали

В истории исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае появились новые детали. По словам очевидцев, Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина направились вовсе не в сторону скалы Буратинка, где изначально велись поиски.

Усольцевы пропали 28 сентября во время прогулки в Кутурчинском Белогорье. С момента исчезновения прошло более двух с половиной месяцев, однако никаких следов — ни вещей, ни тел — обнаружено не было. Следственный комитет официально продолжает рассматривать версию несчастного случая, хотя за это время обсуждались самые разные сценарии — от нападения диких животных до преднамеренного ухода, пишет «АиФ».

Местные жители указывают на показания последних людей, видевших семью. Ими оказались Корчагины — пожилая пара, находившаяся в районе стоянки. По их словам, Усольцевы вышли из автомобиля, который позже нашли волонтёры и сотрудники СК, и направились в противоположную от Буратинки сторону. Сначала из машины вышли взрослые, затем они достали ребёнка и собаку — корги по кличке Лада.

Отдельное внимание вызвал внешний вид Ирины. Свидетели утверждают, что женщина была одета в шорты и футболку, несмотря на то что спустя несколько часов в районе резко похолодало. Этот факт добавил вопросов к версии обычной прогулки.

При этом поисковики заявляют, что проверяли не только маршрут к Буратинке, но и другие возможные направления. Однако ни в одном из них следов семьи найдено не было.

Отдельной темой для обсуждений стала собака. В социальных сетях высказывались предположения, что корги могла вывести людей обратно к машине. Эксперты с этим не согласны. По их словам, неподготовленная собака не способна помочь человеку выжить в тайге, а в критической ситуации сама становится дополнительной нагрузкой.

Специалисты отмечают, что даже служебные навыки не гарантируют спасения, если человек не умеет распознавать поведение животного и следовать его сигналам. В условиях холода, сложного рельефа и отсутствия ориентиров это может сыграть решающую роль.

Исчезновение Усольцевых по-прежнему остаётся одной из самых мрачных и запутанных историй года. Новые свидетельства лишь усиливают ощущение, что ключевые моменты были упущены в самом начале поисков.