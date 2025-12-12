Раскрыты последствия удара дрона по дому в Твери

Ребенок и шесть взрослых пострадали после удара беспилотника по многоквартирному дому в Твери. Об этом 12 декабря заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

ЧП произошло на Оснабрюкской улице, на месте развернули оперативный штаб.

«В результате отражения атаки БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери пострадали люди. Шести взрослым и ребенку уже оказывается медицинская помощь в больнице», — написал он в своем Telegram-канале.

Врио главы региона указал, что в пункте временного размещения в школе находятся 22 человека, в том числе пятеро детей.

Королев позднее сообщил, что в медицинских учреждениях находятся трое взрослых и один ребенок, где им оказывают всю необходимую медпомощь. По его словам, их жизням ничего не угрожает, остальные жители получили первую помощь и от госпитализации отказались.