Семь человек пострадали в результате удара дрона по дому в Твери

Парламентская газетаиещё 16

Ребенок и шесть взрослых пострадали после удара беспилотника по многоквартирному дому в Твери. Об этом 12 декабря заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

Раскрыты последствия удара дрона по дому в Твери
© РИА Новости

ЧП произошло на Оснабрюкской улице, на месте развернули оперативный штаб.

«В результате отражения атаки БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери пострадали люди. Шести взрослым и ребенку уже оказывается медицинская помощь в больнице», — написал он в своем Telegram-канале.

Врио главы региона указал, что в пункте временного размещения в школе находятся 22 человека, в том числе пятеро детей.

Королев позднее сообщил, что в медицинских учреждениях находятся трое взрослых и один ребенок, где им оказывают всю необходимую медпомощь. По его словам, их жизням ничего не угрожает, остальные жители получили первую помощь и от госпитализации отказались.