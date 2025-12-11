Следователи решили арестовать Андрея Разина, но передумали

В московском суде сегодня разыгралась настоящая юридическая интрига вокруг фигуры продюсера группы «Ласковый май». Следственные органы сначала потребовали заочного ареста Андрея Разина по обвинению в особо крупном мошенничестве, но внезапно дали задний ход. В последний момент ходатайство было отозвано без публичного объяснения причин.

Информированный источник РИА Новости подтвердил сам факт странного маневра силовиков: «Материал об аресте Разина поступил в суд в четверг». Почему ходатайство потом было отозвано следствием источник не уточнил.

Уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено в отношении Разина еще в 2021 году. По версии правоохранителей, Разин годами использовал поддельный договор с автором хитов Сергеем Кузнецовым, присваивая себе лицензионные вознаграждения. Ущерб на данный момент оценивается в 500 млн рублей, а потерпевшей признана вдова поэта. Кроме того, в деле может появиться новый эпизод о фальсификации документов с Юрием Шатуновым.

Сам Разин, которому грозит до 10 лет колонии, находится за границей. Силовики уверены, что он скрывается в США, имея также гражданство Турции. Защита эту версию отвергает. На недавнем суде в Сочи, где Разин пытался пересмотреть решение о передаче прав на песни «Белые розы» и «Седая ночь» семье Шатунова, его представитель заявил о тяжелом состоянии доверителя. Якобы продюсер — инвалид I группы в Турции и II группы в РФ, а в Штаты уехал не прятаться, а на операцию, ради которой даже продал дом в России. Однако точного местонахождения своего клиента адвокат назвать не смог.