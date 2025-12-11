В Пермском крае на фабрике «Уралкалия» погиб шахтер

Сотрудник Березниковского шахтостроительного управления (БШСУ) погиб во время работ на сильвинитовой обогатительной фабрике «Уралкалия» в Пермском крае. Об этом сообщили РИА Новости в компании.

«11 декабря в 13.30 на сильвинитовой обогатительной фабрике СКРУ-2 в ходе проведения плановых работ был смертельно травмирован сотрудник БШСУ», — сказал представитель «Уралкалия».

По его словам, сформирована комиссия, которой предстоит установить все обстоятельства несчастного случая. Рудоуправление продолжает работу в штатном режиме.

В «Уралкалии» выразили соболезнования семье погибшего работника.

В конце ноября в городе Узловая Тульской области рабочий погиб на производстве, попав в дробильную машину. Инцидент произошел во время работ по переработке деревянной продукции. Следователи осмотрели производство, изъяли документы и опросили свидетелей.

В октябре в управлении информационной политики МГТУ им. Баумана сообщили «Газете.Ru», что в одном из учебных корпусов электромеханика-лифтера насмерть придавил лифт. Там отметили, что трагедия произошла во время ремонтных работ.