Заблудившийся в тайге мужчина провел на морозе трое суток и выжил

В Амурской области сотрудники полиции разыскали заблудившегося в лесу охранника и спасли его. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

42-летний хабаровчанин, работавший охранником на продовольственной базе, уехал в магазин в поселке Экимчан и не вернулся. Об этом через несколько суток после его исчезновения сообщила полицейским отделения полиции по Селемджинскому району МО МВД России «Мазановский» местная жительница. Как выяснилось, он воспользовался попутным транспортом, чтобы добраться до магазина, и так же поступил на обратном пути. Однако водитель высадил его примерно в десяти километрах от базы, мужчина решил преодолеть оставшийся путь пешком и пошел через лес.

В итоге он сбился с пути и оказался в глубокоснежной тайге при температуре ниже 35 градусов по Цельсию. Хабаровчанин был одет слишком легко и не имел при себе ни воды, ни еды, ни средств для разведения огня. Старший лейтенант полиции Степан Гилев и младший лейтенант полиции Максим Комаров изучили предполагаемый маршрут потерявшегося. Из-за отсутствия проезжих дорог и снежного покрова глубиной более метра полицейские оставили служебный автомобиль и отправились на поиски пешком. Через несколько километров они заметили следы на снегу. Пройдя более пяти часов по тайге, правоохранители обнаружили пропавшего мужчину с признаками сильного обморожения. Он провел на морозе около 70 часов и выжил.

Полицейские на руках вынесли из тайги истощенного пострадавшего, которого затем доставили в больницу. Сейчас жизни и здоровью спасенного ничего не угрожает.

