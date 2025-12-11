В США 51 младенец заразился ботулизмом после употребления детской смеси

Число младенцев в США, у которых выявлен или подозревается ботулизм после употребления детской смеси ByHeart Whole Nutrition, выросло до 51. Об этом сообщило Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами США (FDA).

В конце ноября ведомство насчитало 37 случаев заражения ботулизмом среди детей.

«На 10 декабря сообщается о 51 младенце с подозрением на или подтвержденным ботулизмом и подтвержденным употреблением смеси для кормления ByHeart Whole Nutrition (из разных партий) в 19 штатах», — отмечается в заявлении.

В управлении отметили, что несмотря на отзыв всех партий смеси ByHeart Whole Nutrition, продукт все еще встречается в продаже в некоторых магазинах. Регулятор также предупредил покупателей за пределами США о возможных рисках, поскольку смесь могла попасть и за рубеж.

По данным телеканала CBS, на сегодняшний день родители двух заболевших детей намерены подать в суд на производителя.

В ноябре в Новой Москве произошло массовое заражение ботулизмом. Семья купила консервированные овощи с рук в районе Коммунарки, а после употребления этих солений состояние пяти человек серьезно ухудшилось — появились тошнота, рвота и дыхательная недостаточность. Сообщалось, что единственным из членов семьи, кто не пострадал, был трехлетний ребенок.