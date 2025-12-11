Мужчину обвинили в домогательствах к спящей шестилетней девочке в аэропорту

В международном аэропорту Сингапура Чанги гражданин США домогался шестилетнего ребенка. Об этой истории пишет портал Mothership.

По информации издания, 46-летний мужчина был арестован 9 декабря. Инцидент произошел в транзитной зоне вылета азиатской воздушной гавани.

Девочка спала рядом с матерью, а американец якобы подошел и начал ее домогаться. Мать проснулась, заметила незнакомца и вступила с ним в конфликт. Подозреваемый скрылся, а женщина обратилась в полицию.

Личность мужчины сотрудникам аэропорта удалось установить по записям с камер видеонаблюдения, его задержали в течение четырех часов.

Если его признают виновным, ему может грозить до пяти лет лишения свободы, штраф, телесное наказание или сочетание всех вышеперечисленных мер.

